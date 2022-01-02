Черны: Мы видели российских игроков в баре

По словам Отакара, российские хоккеисты весело проводили время до отправки самолета. Также он подчеркнул, что россияне не соблюдали карантинные правила.

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"Мы видели российских игроков в баре. Я предупредил всех наших ребят, что они должны носить маски, находясь в аэропорту. Когда мы сели в самолет, мы заметили, что некоторые члены российской делегации не соблюдают санитарные правила", – сказал чешский специалист.

Менеджер молодежной сборной Чехии подчеркнул, что на отсутствие масок у российских спортсменов мог повлияет на алкоголь.

Вероятно, в этом сыграл свою роль алкоголь. Один из членов российской команды даже курил в рукаве перед посадкой в ​​самолет. Некоторые пассажиры пожаловались на поведение россиян и экипаж всех нас вывел.

– отметил Черны.

Также представитель Чехии объяснил, почему его сборной не удалось вылететь из Канады. Он заявил, что бортпроводники спутали чешских хоккеистов с российскими.

"Бортпроводники определили, что виновники ситуации – молодые люди в серых свитшотах Nike. К сожалению, одежда сборной Чехии выглядит так же, как и российская, только на них написана Чехия, а не Россия. И фактически по этой причине нам сказали, что вся делегация больше не может сесть в самолет", – добавил Отакар.

Детали скандальной поездки российской сборной

Сборные Чехии, России и Финляндии планировали вылет из Калгари в Германию в канун нового года. Однако только финской команде удалось попасть на рейс.

Отмечают, что команды России и Чехии не попали из-за отказа надевать маски и пребывания игроков в нетрезвом состоянии.

Сборная России переводит всю ответственность на чехов.

К слову. Международная федерация хоккея объявила о досрочном окончании чемпионата мира 2022 среди молодежных команд. Решение было принято после того, как среди игроков сборной России были обнаружены положительные тесты на коронавирус.