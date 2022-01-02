Журналіст: Вкотре ми обіср*лися
Російський коментатор Дмитро Губернієв висловився щодо поведінки хокеїстів Російської Федерації в літаку. Він назвав цю ситуацію справжнім шоком.
До слова Пасажири поскаржилися на поведінку росіян, – менеджер Чехії про нові деталі хокейного скандалу
"Вони повелися як ідіоти, мені соромно за них. Люди, які поважають себе, в пристойному суспільстві так не поводяться. З дерева тільки злізли, чи що? Потрібно поважати людей, які поруч із тобою, закони країни та правила авіакомпанії. Для мене справжній шок, що витворяють юні спортсмени, які представляють мою країну", – сказав журналіст.
Губернієв наголосив на поганій роботі тренерського штабу. Також він не соромився у висловлюваннях на адресу хокеїстів. Журналіст назвав їх свинями.
Куди дивляться тренери? Хтось пиячить, хтось курить під час посадки в літак. Купуйте собі тоді особистий літак та робіть, що хочете. Підставляють себе та країну, а потім до нас ставляться відповідно. Найчастіше ми поводимося, як свині. Вкотре ми обіср*лися,
– наголосив коментар.
Скандальна поїздка російської збірної
- Збірні Чехії, Росії та Фінляндії мали запланований виліт з Калгарі до Німеччини у переддень нового року. Проте лише фінській команді вдалося потрапити на рейс.
- Зазначають, що команди Росії та Чехії не потрапили через відмову одягати маски та перебування гравців у нетверезому стані.
- Збірна Росії перекладає всю відповідальність на чехів.
- Менеджер молодіжної збірної Чехії запевняє, що його команду випадково зняли з рейсу, бо переплутали з росіянами.