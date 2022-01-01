Россияне нарушили масочный режим

Россияне и чехи не смогли улететь из Калгари (Канада) во Франкфурт (Германия). Обе команды сняли с рейса за пьянство, курение и отсутствие масок.

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Журналистка шведского канала SVT Мария Леманн, которая также была на рейсе, сообщила, что порядок нарушили некоторые члены сборных.

По одной из версий, на борту самолета бушевали не хоккеисты, а члены делегации сборной России, которым очень хотелось курить.

Одним из них был главный тренер Сергей Зубов, который якобы курил на трапе. Об этом написала журналистка Дарья Тубольцева в своем канале Coolest Game on Earth.

Ведущий канала Derzhi Алексей Шевченко со ссылкой на источники утверждает, что россияне "не пили и не снимали маски". Вину он возлагает на Чехию.

Информацию об инциденте опубликовало агентство "Спорт РИА Новости". Сообщается, что команды Чехии и России должны были вылететь в Торонто.

Были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чехов было с собой пиво. Главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукаве,

– поделился информацией источник агентства.

Как информирует "Известия", основные претензии на борту самолета были направлены к чешской стороне. При этом спортсменов из России сняли с рейса из-за нарушения масочного режима Зубовым.

Источник заверил, что Зубов курил, "когда шел с сигаретой в руках через рукав посадки в самолет".

Сам тренер отметил, что причиной снятия с рейса стало нарушение режима ношения масок.

Вниманию. Международная федерация хоккея объявила о досрочном окончании чемпионата мира 2022 года среди молодежных команд. Решение было принято после того, как среди игроков сборной России были выявлены положительные тесты на коронавирус.