Журналист: в который раз мы обоср*лись

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно поведения хоккеистов Российской Федерации в самолете. Он назвал эту ситуацию настоящим шоком.

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"Они повели себя как идиоты, мне стыдно за них. Уважающие себя люди в приличном обществе так не ведут себя. С дерева только слезли, что ли? Нужно уважать людей, которые рядом с тобой, законы страны и правила авиакомпании. Для меня настоящий шок, что вытворяют юные спортсмены, которые представляют мою страну", – сказал журналист.

Губерниев отметил плохую работу тренерского штаба. Также он не стеснялся в высказываниях в адрес хоккеистов. Журналист назвал их свиньями.

Куда смотрят тренеры? Кто-то пьянствует, кто-то курит во время посадки в самолет. Покупайте себе тогда личный самолет и делайте, что хотите. Подставляют себя и страну, а потом к нам относятся соответственно. Чаще всего мы ведем себя, как свиньи. В который раз мы обоср*лись,

– подчеркнул комментатор.

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