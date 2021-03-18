Лондонский Челси 17 марта провел ответный матч против Атлетико в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда Томаса Тухеля одержала заслуженную победу.

Стремительные контратаки Челси

В первой встрече Челси минимально одолел Атлетико в Мадриде. В домашнем поединке "аристократы" вновь праздновали успех, но уже с более уверенным счетом.

Больше о матче Челси обыграл Атлетико и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов: видео

Правда, второй гол "пенсионеры" забили аж в добавленное арбитром к матчу время. Челси удалась стремительная контратака, которая была организована лишь в две передачи.

Пулишич из собственной штрафной протащил мяч к воротам соперника. Он не сыграл эгоистично, а отдал передачу на свободного Эмерсона, который ударом в дальний угол владений "матрасников" удвоил преимущество. Интересно, что футболист только перед этим вышел на замену.

Для Эмерсона этот мяч стал дебютным в этом сезоне. В общем провел в футболке "аристократов" 12 матчей, а в еврокубках выходил на поле в 5 поединках.

Интересно, что первое взятие ворот мадридцев также было после быстрой контратаки футболистов Челси. В итоге – 2:0, победа команды Томаса Тухеля и выход в 1/4 финала Лиги чемпионов. Своего соперника лондонцы узнают после жеребьевки, которая состоится уже в пятницу, 19 марта.

Видео второго гола Челси