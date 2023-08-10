IBU мгновенно отреагировал на полномасштабное вторжение России в Украину. Союз биатлонистов отстранил от международных соревнований российских и белорусских биатлонистов. Советы МОК в IBU открыто игнорируют.

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Никаких россиян, пока идет война в Украине

Союз биатлонистов не будет играть с правилами, предлагаемыми всем в Международном олимпийском комитете. IBU не планирует допускать россиян и белорусов к соревнованиям в новом сезоне-2023/2024. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Пока российская сторона ведет переговоры с неумолимым IBU, где на заявления России отвечают четко и лаконично: "Нет причин, чтобы возвращать Россию к соревнованиям".

Союз биатлонистов даже не рассматривает вариант, вернуть россиян и белорусов в соревнования, но в статусе "нейтральных". Было бы совершенно, если бы такую же позицию исповедовали и другие международные федерации.

Интересно, что в российском союзе биатлонистов совсем одурели. В СБР уверены, что Россию не только должны вернуть к биатлонным соревнованиям, но и вернуть спортсменам возможность выступать под своим флагом и слышать ту песню, которую они называют национальным гимном.

Ранее президент IBU Олле Далин заявлял, что решение Союза будет зависеть от ситуации в Украине. Пока война продолжается, на биатлонных соревнованиях не будет представителей стран-агрессоров. В IBU полностью солидарны с Украиной. Его позицию разделяет и вице-президент Союза Йиржи Хамза.

Поэтому белорусским и российским биатлонистам ничего не остается, как соревноваться на своих "болотах".

К слову. Олле Далин во время войны приезжал в Украину на местный чемпионат по биатлону, который проходил в Буковеле. Норвежец уверял, что в будущем Буковель может стать тем местом, которое примет международные соревнования.