Йиржи Хамза твердо уверен, что россиянам не место на международной спортивной арене. Чешский биатлонист Михал Крчмарж тоже на украинской стороне.

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Разумные мысли в трезвой голове

Ранее заявлявший вице-президент Международного союза биатлонистов его сильно разочаровал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах своим заявлением о возможном участии представителей России в международных соревнованиях. Хамза в очередной раз озвучил свою позицию и отметил, что борьба со спортсменами из страны-оккупанта не будет останавливаться.

Нам нечего решать и менять нашу позицию. Мы также не согласны с рекомендацией Международного Олимпийского комитета вернуть россиян на соревнования под нейтральным флагом. Они должны быть отстранены, пока их войска не покинут Украину,

– твердо сказал Хамза.

Биатлонист Михал Крчмарж также не может понять, почему же россиян должны вернуть в цивилизованный мир. Чех не видит даже ни малейшей причины, почему представители страны-агрессора должны получить возможности соревноваться на уровне с другими спортсменами.

Я не могу представить, что российский спортсмен, который появлялся на публичных мероприятиях рядом с Путиным с "Z" на груди и поддерживал агрессию, встретится с украинским биатлонистом, спавшим неизвестное количество ночей в подвале. Ситуация не изменилась, она все та же, война все еще идет, люди гибнут. Я не знаю, почему мы должны вдруг передумать,

– рассказал Крчмарж.

Условия допуска россиян к международным соревнованиям согласно заявлению МОК