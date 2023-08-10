Напомним, что исключение IBA из МОК произошло потому, что Международная ассоциация бокса не ввела санкции на выступления российских и белорусских представителей на международной арене. Даже после 24 февраля 2022 года боксеры этих враждебных стран спокойно выступали на соревнованиях под своими национальными флагами.

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И неудивительно, ведь IBA возглавляет россиянин, кому было бы невыгодно вводить санкции против своих же земляков. Умар Кремлев открыто показывает свою любовь к российскому президенту Владимиру Путину и скучает по СССР.

Российский глава IBA в который раз подверг критике работу команды Международного олимпийского комитета и самого президента организации Томаса Баха.

Кремлев отметил, что бокс по-прежнему входит в олимпийскую программу, а исключение IBA из состава МОК показывает трусость Комитета, который боится потенциально хороших результатов от Международной ассоциации бокса.

На фоне такой конфликтной ситуации Кремлев назвал Баха "проституток", которая вместо того, чтобы заниматься защитой спортсменов, лезет в политику.

Убежден, что мы снова получим признание МОК. Уверен в этом. Они должны понимать, что для нас Олимпийские игры тоже важны. У нас нет проблем, никакого конфликта с олимпийским движением. У нас есть проблемы с некоторыми официальными лицами МОК, которыми является президент Томас Бах и его команда. Потому что они как проститутки в спорте, которые лезут в политику, а не отстаивают интересы спортсменов,

– заявил сторонник Путина.

Президент IBA привел в пример хорошего главу МОК президента седьмого созыва Хуана Антонио Смаранча, сделавшего себе блестящую карьеру (1980-2001). А до этого в течение четырех лет (1974-1978) был вице-президентом Комитета.

По словам Кремлева, при президентстве Баха МОК стал коррупционной организацией.

Россиянин рассказал, что несколько раз пытался договориться о встрече с представителями МОК, но каждый раз ему говорили о качестве финансовых проблем IBA. Сам провокационный президент IBA заверил, что не знает ни о каких проблемах своей ассоциации, у которой отняли возможность помочь национальным федерациям и спортсменам.

Фанат СССР и Путина ответил той же монетой, заявив о возможных финансовых проблемах в МОК, которые не позволяют поддержать спортсменов и федерации, участвующих на Олимпиаде.

Интересно, что не такой Бах плох для России, как о нем говорит Кремлев. Президент МОК оттягивает до последнего решения Комитета по российским и белорусским спортсменам и их участию на Олимпиаде в Париже. Пока точно известно, что атлеты стран-агрессоров не будут выступать на Играх-2024 под своими флагами. Но это пока еще не собирает у них возможность уехать в столицу Франции.