Звездный ветеран итальянского "Милана" Златан Ибрагимович не может побороть коронавирус. Шведский гренадер сдал положительный тест на COVID-19.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, двое футболистов "Милана" не могут побороть коронавирус.

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Сообщается, что нападающий Златан Ибрагимович и защитник Леонардо Дуарте вновь сдали положительные тесты на коронавирус.

Ибрагимович болеет с сентября

О заражении 39-летнего шведа стало известно еще 24 сентября. Златан был немедленно помещен на домашний карантин.

Тогда Ибрагимович сообщил, что чувствует себя хорошо и с юмором принял вызов.

Вчера у меня был отрицательный тест на COVID-19, а сегодня – положительный. Никаких симптомов нет. Коронавирус хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея,

– написал Ибрагимович в Твиттере.

Во время пребывания на карантине Ибрагимович активно поддерживает форму дома. Об этом Златан отчитывается в соцсетях.

This animal cannot be tamed pic.twitter.com/iBZQyrauxo — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 2, 2020

В этом сезоне Златан провел за "Милан" лишь один матч в Серии А. На счету шведа 2 гола.