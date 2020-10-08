Ибрагимович не может побороть коронавирус
Звездный ветеран итальянского "Милана" Златан Ибрагимович не может побороть коронавирус. Шведский гренадер сдал положительный тест на COVID-19.
Как пишет La Gazzetta dello Sport, двое футболистов "Милана" не могут побороть коронавирус.
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Сообщается, что нападающий Златан Ибрагимович и защитник Леонардо Дуарте вновь сдали положительные тесты на коронавирус.
Ибрагимович болеет с сентября
О заражении 39-летнего шведа стало известно еще 24 сентября. Златан был немедленно помещен на домашний карантин.
Тогда Ибрагимович сообщил, что чувствует себя хорошо и с юмором принял вызов.
Вчера у меня был отрицательный тест на COVID-19, а сегодня – положительный. Никаких симптомов нет. Коронавирус хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея,
– написал Ибрагимович в Твиттере.
Во время пребывания на карантине Ибрагимович активно поддерживает форму дома. Об этом Златан отчитывается в соцсетях.