Ибрагимович заразился COVID-19: Златана потролив легенда Англии
Живая легенда мирового футбола Златан Ибрагимович стал жертвой коронавируса. Шведский форвард итальянского "Милана" сдал положительный тест на COVID-19.
Ибрагимович 23-го сентября сдал положительный тест на COVID-19. Как сообщает сайт "Милана", футболист пропустит матч итальянцев в Лиге Европы против "Буде/Глимт".
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"Милан" сообщил, что Златан был немедленно помещен на домашний карантин. Все остальные члены команды и персонал прошли отрицательный тест.
Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов
38-летний нападающий "Милана" подтвердил, что сдал положительный тест на коронавирус. Он с юмором принял этот вызов.
Вчера у меня был отрицательный тест на COVID-19, а сегодня – положительный. Никаких симптомов нет. Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея,
– написал Ибрагимович в Твиттере.
Бывший игрок сборной Англии, а ныне эксперт BBC Гари Линекер отреагировал на новость о заражении Ибрагимовича коронавирусом.
В этой ситуации Линекер в шутку поддержал вирус, которому, по словам экс-футболиста, не поздоровится в борьбе с Иброй.
"Слышал, что Ибра сдал положительный тест на коронавирус. Все мои мысли с вирусом в этот непростой момент", – пошутил Линекер в твиттере.