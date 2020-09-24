Живая легенда мирового футбола Златан Ибрагимович стал жертвой коронавируса. Шведский форвард итальянского "Милана" сдал положительный тест на COVID-19.

Ибрагимович 23-го сентября сдал положительный тест на COVID-19. Как сообщает сайт "Милана", футболист пропустит матч итальянцев в Лиге Европы против "Буде/Глимт".

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"Милан" сообщил, что Златан был немедленно помещен на домашний карантин. Все остальные члены команды и персонал прошли отрицательный тест.

Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов

38-летний нападающий "Милана" подтвердил, что сдал положительный тест на коронавирус. Он с юмором принял этот вызов.

Вчера у меня был отрицательный тест на COVID-19, а сегодня – положительный. Никаких симптомов нет. Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея,

– написал Ибрагимович в Твиттере.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020

Бывший игрок сборной Англии, а ныне эксперт BBC Гари Линекер отреагировал на новость о заражении Ибрагимовича коронавирусом.

В этой ситуации Линекер в шутку поддержал вирус, которому, по словам экс-футболиста, не поздоровится в борьбе с Иброй.

"Слышал, что Ибра сдал положительный тест на коронавирус. Все мои мысли с вирусом в этот непростой момент", – пошутил Линекер в твиттере.