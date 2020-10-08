Зірковий ветеран італійського "Мілана" Златан Ібрагімович не може побороти коронавірус. Шведський гренадер здав позитивний тест на COVID-19.

Як пише La Gazzetta dello Sport, двоє футболістів "Мілана" не можуть побороти коронавірус.

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Повідомляється, що нападник Златан Ібрагімович і захисник Леонардо Дуарте знову здали позитивні тести на коронавірус.

Ібрагімович хворіє з вересня

Про зараження 39-річного шведа стало відомо ще 24 вересня. Златан був негайно поміщений на домашній карантин.

Тоді Ібрагімович повідомив, що почувається добре та з гумором прийняв виклик.

Вчора у мене був негативний тест на COVID-19, а сьогодні – позитивний. Ніяких симптомів немає. Коронавірусу вистачило сміливості кинути мені виклик. Погана ідея,

– написав Ібрагімович у твіттері.

Під час перебування на карантині Ібрагімович активно підтримує форму вдома. Про це Златан звітує у соцмережах.

This animal cannot be tamed pic.twitter.com/iBZQyrauxo — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 2, 2020

У цьому сезоні Златан провів за "Мілан" лише один матч у Серії А. На рахунку шведа 2 голи.