Нападающие Златан Ибрагимович и Ромелу Лукаку получили по одному матчу дисквалификации на матчи Кубка Италии. В очной встрече Милана против Интера оба игрока едва не подрались на поле.

Источник: сайт чемпионата Италии

Столкновение между Лукаку и Ибрагимовичем произошло в конце первого тайма матча Кубка Италии. В то время Милан был впереди – гол забил именно шведский нападающий.

Читайте также УЕФА реформирует Лигу чемпионов на фоне слухов о Суперлиге: что известно

Против Лукаку сфолили, из-за чего на поле возникла стычка. Сошлись Лукаку и Ибрагимович, которые столкнулись головами, после чего вступили в словесную перепалку. Но драки удалось избежать. И оба игрока получили по желтой карточке.

Во втором тайме Ибрагимович получил еще одну желтую карточку и покинул поле досрочно. Интер, оставшись в большинстве, дважды забил – Лукаку с пенальти, а Эриксен ударом со штрафного на 90+7 минуте. И вышел в полуфинал Кубка Италии.

Теперь руководство итальянской лиги дисквалифицировало обоих игроков. Но не из-за стычки. А именно из-за предупреждения в этом матче. Ибрагимовича – из-за красной карточки, а Лукаку – из-за перебора желтых карточек.

При этом эта дисквалификация распространяется только на матчи Кубка Италии. Лукаку пропустит полуфинальный матч против Ювентуса, а Ибрагимович – уже в следующем розыгрыше.

У Интера кроме Лукаку, матч против Ювентуса пропустит и Ашраф Хакими. У Милана дисквалификацию получил Франк Кессье.