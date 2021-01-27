Перед матчем сложно было выделить одного фаворита этого кубкового противостояния. Но гораздо активнее на поле с первых секунд встречи вели футболисты Милана. Леау осмелился пробить из-за пределов штрафной – мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки.

Далее за дело взялся Ибрагимович. Швед лучше сыграл на втором этаже после подачи с фланга. Но пробил мимо ворот Интера.

Первый действительно опасный момент был у хозяев в середине первого тайма. Лукаку получил передачу в штрафной соперника и нанес мощный удар в створ ворот. Голкипер Тэтэрушану отлично среагировал на выстрел и не дал форварду записать свою фамилию на табло.