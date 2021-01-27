Интер – Милан: результат матча и видео голов
/ Getty Images
Во вторник, 26 января, Милан на выезде встретился с Интером в рамках 1/4 финала Кубка Италии. Хозяева с трудом выбили лидера Серии А.
Интер имел хорошую возможность сравнять счет, но удар Санчеса головой взяли на себя защитники соперника, заблокировав удар. До перерыва ни одной из команд больше не удалось изменить счет. Во второй 45-минутке все пошло не по плану команды Стефано Пиола. На 58-й минуте Ибрагимович грубо сыграл против Коларова и увидел перед собой второе желтый свет за матч - исключение.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter