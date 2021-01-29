Нападники Златан Ібрагімович та Ромелу Лукаку отримали по одному матчу дискваліфікації на матчі Кубка Італії. В очній зустрічі Мілана проти Інтера обоє гравців мало не побилися на полі.

Джерело: сайт чемпіонату Італії

Сутичка між Лукаку та Ібрагімовичем стала у кінці першого тайму матчу Кубка Італії. На той час Мілан був попереду – гол забив саме шведський нападник.

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Проти Лукаку сфолили, через що на полі виникла сутичка. Зійшлися Лукаку та Ібрагімович, які зіштовхнулися головами, після чого вступили у словесну перепалку. Але бійки вдалося уникнути. Та обоє гравців отримали по жовтій картці.

У другому таймі Ібрагімович отримав ще одну жовту картку та покинув поле достроково. Інтер, залишившись у більшості, двічі забив – Лукаку з пенальті, а Еріксен ударом зі штрафного на 90+7 хвилині. І вийшов у півфінал Кубка Італії.

Тепер керівництво італійської ліги дискваліфікувало обох гравців. Але не через сутичку. А саме через попередження в цьому матчі. Ібрагімовича – через червону картку, а Лукаку – через перебір жовтих карток.

При цьому ця дискваліфікація розповсюджується лише на матчі Кубка Італії. Лукаку пропустить півфінальний матч проти Ювентуса, а Ібрагімович – вже у наступному розіграші.

В Інтера, окрім Лукаку, матч проти Ювентуса пропустить і Ашраф Хакімі. У Мілана дискваліфікацію отримав Франк Кессьє.