Нападающий Евгений Селезнев вновь вернулся в украинский чемпионат и быстро согласился на переход в "Колос". Президент клуба Андрей Засуха рассказал, когда начали следить за игроком.

Президент "Колоса" рассказал о трансфере нападающего в эфире ТК "Футбол".

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По его словам, переговоры с Селезневым они вели еще до еврокубков. Он надеется, что форвард значительно усилит линию атаки команды и поможет получать положительные результаты.

Засуха отметил, что переговоры длились не более 15 минут, чтобы стороны смогли убедить друг друга.

Мы пообщались, обнялись и побежали дальше,

– сказал Засуха.

По словам Селезнева, можно было понять, что соглашение подписано по схеме 1+1. Хотя сам клуб не разглашал детали контракта.

Где играл Евгений Селезнев

В прошлом сезоне украинец выступал за турецкий "Бурсаспор". Он провел во всех турнирах 32 матча, забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи.

4 августа Селезнев стал свободным агентом. Сообщалось, что Евгений может стать игроком "Динамо".

До переезда из Украины Селезнев играл за "Шахтер". В 2017 году он переехал в Турцию, где выступал за несколько местных клубов. В 2019 году Евгений играл в Испании за "Малагу".