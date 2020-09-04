Нападник Євген Селезньов знову повернувся в український чемпіонат та швидко погодився на перехід у "Колос". Президент клубу Андрій Засуха розповів, коли розпочали стежити за гравцем.

Президент "Колосу" розповів про трансфер нападника в ефірі ТК "Футбол".

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За його словами, перемовини з Селезньовим вони вели ще до єврокубків. Він сподівається, що форвард значно підсилить лінію атаки команди та допоможе здобувати позитивні результати.

Засуха наголосив, що перемовини тривали не більше 15 хвилин, щоб сторони змогли переконати одна одну.

Ми поспілкувалися, обнялися і побігли далі,

– сказав Засуха.

За словами Селезньова, можна було зрозуміти, що угода підписана за схемою 1+1. Хоча сам клуб не розголошував деталі контракту.

Де грав Євген Селезньов

У минулому сезоні українець виступав за турецький "Бурсаспор". Він провів у всіх турнірах 32 матчі, забив 13 голів і віддав 3 гольові передачі.

4 серпня Селезньов став вільним агентом. Повідомлялося, що Євген може стати гравцем "Динамо".

До переїзду з України Селезньов грав за "Шахтар". У 2017 році він переїхав у Туреччину, де виступав за декілька місцевих клубів. У 2019 році Євген грав в Іспанії за "Малагу".