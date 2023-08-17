Лучше Холанна и на уровне Месси: игрок МанСити выиграл почти все топовые трофеи в 23 года

Для футболистов немаловажно то, насколько они хорошо выступают. Сыгранные матчи, забитые голы, выигранные трофеи. Игрок Манчестер Сити Хулиан Альварес в 23 года может похвастаться достижениями, которые мало кому покорялись.

Аргентинский футболист Хулиан Альварес родился 31 января 2000 года. Когда ему исполнилось 22 года, английский Манчестер Сити заплатил за него 21,4 миллиона евро аргентинскому Риверу Плейту (правда оставил в аренде еще до лета 2022 года). И в обоих этих клубах нападающий выиграл главные внутренние и континентальные трофеи. А также проявил себя на уровне сборной.

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Еще выступая за Ривер Плейт, Хулиан Альварс выиграл почти все возможные клубные трофеи в Аргентине и Южной Америке:

Копа Либертадорес – 2018

Рекопа Судамерикана – 2019

Кубок Аргентины – 2019

Суперкубок Аргентины – 2019

чемпионат Аргентины – 2021

Трофей чемпионов – 2021

Летом 2022 года он перебрался в Манчестер Сити и продолжил собирать там трофеи. Правда "первый блин – комом". Ведь в официальном матче за "горожан" он дебютировал 30 июля 2022 года в матче за Суперкубок Англии. Он вышел на замену на 58-й минуте, когда его команда уступала Ливерпулю. И на 70-й минуте сравнял счет. Но после этого Ливерпуль еще дважды забил и выиграл трофей.

Несмотря на это, первый сезон в МанСити Альварес вполне может считать успешным. Ведь с клубом он оформил чемпионский требл, когда выиграл:

чемпионат Англии

Кубок Англии

Лига чемпионов

А уже после этого добавил сюда и Суперкубок УЕФА.

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Пока на клубном уровне в составе МанСити ему не покорилось два трофея, в которые его команда выступала. Ведь в 2023 году МанСити снова не удалось выиграть Суперкубок Англии – на этот раз "горожане" проиграли Арсеналу. А также в прошлом сезоне уступили в четвертьфинале Кубка футбольной лиги.

Но это не все трофеи, которыми может похвастаться Альварес по итогам прошедшего сезона. Да и вообще за карьеру. Он ведь себя проявил и на уровне национальной сборной.

Если еще в 2021 году он достаточно условно был причастен к победе сборной Аргентины на Копа Америка (сыграл лишь в одном матче, в котором вышел на замену на 34 минуты, а в плей-офф даже не попадал в заявку на игру), то уже на чемпионате мира 2022 года он проявил себя сполна. Если в первый двух матчах он выходил на замену, то с третьего матча в группе и вплоть до финала он уже выходил в старте, посадив на скамью запасных опытного Лаутаро Мартинеса.

На групповой стадии ЧМ-2022 Альварес забил гол в ворота Польши. Он также отличился голом в ворота Австралии в 1/8 финала, где Аргентина победила 2:1. А уже в полуфинале он приложился ко всем трем голам в ворота сборной Хорватии – сначала с его паса забил Месси, а потом он сам оформил дубль.

В финале он не забивал (там голевую феерию устроили Ди Мария и Месси), но отыграл 103 минуты. И вполне заслуженно праздновал победу. При этом он вошел в элитную когорту игроков, которые за один сезон выигрывали Лигу чемпионов и чемпионат мира.

Так что и со сборной Аргентины он выиграл почти все возможные трофеи. Ведь он также сыграл и в так называемой "Финалиссиме" – матч между победителями Евро-2020 (сборная Италии) и Копа Америка. Аргентинцы разгромили соперника со счётом 3:0. Правда этот матч хоть и был между победителями, но имел больше товарищеский характер.