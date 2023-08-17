Аргентинський футболіст Хуліан Альварес народився 31 січня 2000 року. Коли йому виповнилося 22 роки, англійський Манчестер Сіті заплатив за нього 21,4 мільйона євро аргентинському Рівер Плейт (правда залишив в оренді ще до літа 2022 року). І в обох цих клубах нападник виграв головні внутрішні та континентальні трофеї. А також проявив себе на рівні національної збірної.

Варте уваги Містер в ауті: Гвардіола обігнав Луческу за кількістю трофеїв і дихає у спину легенді Манчестера

Ще виступаючи за Рівер Плейт, Хуліан Альварс виграв майже усі можливі клубні трофеї в Аргентині та Південній Америці:

Копа Лібертадорес – 2018

Рекопа Судамерікана – 2019

Кубок Аргентини – 2019

Суперкубок Аргентини – 2019

чемпіонат Аргентини – 2021

Трофей чемпіонів – 2021

Влітку 2022 року він перебрався до Манчестер Сіті, і продовжив збирати там трофеї. Правда "перший млинець нанівець". Адже в офіційному матчі за "містян" він дебютував 30 липня 2022 року в матчі за Суперкубок Англії. Він вийшов на заміну на 58-й хвилині, коли його команда поступалася Ліверпулю. І на 70-й хвилині зрівняв рахунок. Та після цього Ліверпуль ще двічі забив та виграв трофей.

Попри це, перший сезон в МанСіті Альварес цілком може вважати успішним. Адже з клубом він оформив чемпіонський требл, коли виграв:

чемпіонат Англії

Кубок Англії

Лігу чемпіонів

А вже після цього додав сюди й Суперкубок УЄФА.

До теми Манчестер Сіті – лише другий англійський клуб, який зумів оформити требл

Поки на клубному рівні в складі МанСіті йому не підкорилося два трофеї, в який його команда виступала. Адже у 2023 році МанСіті знову не вдалося виграти Суперкубок Англії – цього разу "містяни" програли Арсеналу. А також в минулому сезоні поступилися у чвертьфіналі Кубка футбольної ліги.

Але це не всі трофеї, якими може похвалитися Альварес за підсумками минулого сезону. Та й загалом за кар'єру. Адже він себе проявив і на рівні національної збірної.

Бо якщо ще у 2021 році він доволі умовно був причетний до перемоги збірної Аргентини на Копа Амеріка (зіграв лише в одному матчі, в якому вийшов на заміну на 34 хвилини, а в плей-офф навіть не потрапляв до заявки на гру), то вже на чемпіонаті світу 2022 він проявив себе сповна. Бо якщо у перший двох матчах він виходив на заміну, то з третього матчу в групі й аж до фіналу він вже виходив у старті, посадивши на лаву запасних досвідченого Лаутаро Мартінеса.

На груповій стадії ЧС-2022 Альварес забив гол у ворота Польщі. Він також відзначився голом у ворота Австралії в 1/8 фіналу, в якому Аргентина перемогла 2:1. А вже в півфіналі він доклався до всіх трьох голів у ворота збірної Хорватії – спочатку з його пасу забив Мессі, а згодом він сам оформив дубль.

У фіналі він не забивав (там гольову феєрію влаштували Ді Марія та Мессі), але відіграв 103 хвилини. І цілком заслужено святкував перемогу. При цьому він увійшов в елітну когорту гравців, які за один сезон вигравали Лігу чемпіонів та чемпіонат світу.

Тож і зі збірною Аргентини він виграв майже усі можливі трофеї. Адже він також зіграв і у так званій Фіналіссімі – матчі між переможцями Євро-2020 (збірна Італії) та Копа Амеріка. Аргентинці розгромили суперника з рахунком 3:0. Правда цей матч хоч і був між переможцями, але мав більше товариський характер.