Аргентинский футболист Хулиан Альварес родился 31 января 2000 года. Когда ему исполнилось 22 года, английский Манчестер Сити заплатил за него 21,4 миллиона евро аргентинскому Риверу Плейту (правда оставил в аренде еще до лета 2022 года). И в обоих этих клубах нападающий выиграл главные внутренние и континентальные трофеи. А также проявил себя на уровне сборной.

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Еще выступая за Ривер Плейт, Хулиан Альварс выиграл почти все возможные клубные трофеи в Аргентине и Южной Америке:

Копа Либертадорес – 2018

Рекопа Судамерикана – 2019

Кубок Аргентины – 2019

Суперкубок Аргентины – 2019

чемпионат Аргентины – 2021

Трофей чемпионов – 2021

Летом 2022 года он перебрался в Манчестер Сити и продолжил собирать там трофеи. Правда "первый блин – комом". Ведь в официальном матче за "горожан" он дебютировал 30 июля 2022 года в матче за Суперкубок Англии. Он вышел на замену на 58-й минуте, когда его команда уступала Ливерпулю. И на 70-й минуте сравнял счет. Но после этого Ливерпуль еще дважды забил и выиграл трофей.

Несмотря на это, первый сезон в МанСити Альварес вполне может считать успешным. Ведь с клубом он оформил чемпионский требл, когда выиграл:

чемпионат Англии

Кубок Англии

Лига чемпионов

А уже после этого добавил сюда и Суперкубок УЕФА.

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Пока на клубном уровне в составе МанСити ему не покорилось два трофея, в которые его команда выступала. Ведь в 2023 году МанСити снова не удалось выиграть Суперкубок Англии – на этот раз "горожане" проиграли Арсеналу. А также в прошлом сезоне уступили в четвертьфинале Кубка футбольной лиги.

Но это не все трофеи, которыми может похвастаться Альварес по итогам прошедшего сезона. Да и вообще за карьеру. Он ведь себя проявил и на уровне национальной сборной.

Если еще в 2021 году он достаточно условно был причастен к победе сборной Аргентины на Копа Америка (сыграл лишь в одном матче, в котором вышел на замену на 34 минуты, а в плей-офф даже не попадал в заявку на игру), то уже на чемпионате мира 2022 года он проявил себя сполна. Если в первый двух матчах он выходил на замену, то с третьего матча в группе и вплоть до финала он уже выходил в старте, посадив на скамью запасных опытного Лаутаро Мартинеса.

На групповой стадии ЧМ-2022 Альварес забил гол в ворота Польши. Он также отличился голом в ворота Австралии в 1/8 финала, где Аргентина победила 2:1. А уже в полуфинале он приложился ко всем трем голам в ворота сборной Хорватии – сначала с его паса забил Месси, а потом он сам оформил дубль.

В финале он не забивал (там голевую феерию устроили Ди Мария и Месси), но отыграл 103 минуты. И вполне заслуженно праздновал победу. При этом он вошел в элитную когорту игроков, которые за один сезон выигрывали Лигу чемпионов и чемпионат мира.

Так что и со сборной Аргентины он выиграл почти все возможные трофеи. Ведь он также сыграл и в так называемой "Финалиссиме" – матч между победителями Евро-2020 (сборная Италии) и Копа Америка. Аргентинцы разгромили соперника со счётом 3:0. Правда этот матч хоть и был между победителями, но имел больше товарищеский характер.