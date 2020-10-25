Обладатель титула абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов переболел свинкой за две недели до поединка с американцем Джастином Гейджи.

Тренер Хавьер Мендес рассказал, что тренировочный лагерь перед поединком с Гейджи был худшим в карьере Хабиба. Его слова цитирует Yahoo Sports.

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Это был худший тренировочный лагерь с точки зрения подготовки. Нам так не везло. В тренировочном лагере гулял стафилококк, и многие заболели. Кроме того, болели и свинкой. За две недели до старта лагеря Хабиб переболел свинкой. Я был очень обеспокоен и полон сомнений. В итоге первую неделю Хабиб тренировался в очень щадящем режиме, а затем он сломал палец на ноге и остался вне тренировочного процесса.

"Это был очень тяжелый лагерь, но Хабиб сказал мне следующее: "Тренер, мой палец может быть сломан, но только не мой ум" Я ему ответил, что знаю это. Знал, что он преодолеет все неприятности, несмотря ни на что", – сказал Мендес.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в UFC

В ОАЭ состоялся турнир ММА UFC254. В главном поединке чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи.

Россиянин победил удушающим приемом "треугольник" во втором раунде. Хабиб победил во всех 29 боях в ММА (13 – в UFC).

После победы чемпион объявил о завершении карьеры.