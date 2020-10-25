Володар титулу Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі росіянин Хабіб Нурмагомедов перехворів свинкою за два тижні до поєдинку з американцем Джастіном Гейджі.

Тренер Хав'єр Мендес розповів, що тренувальний табір перед поєдинком з Гейджі був найгіршим у кар'єрі Хабіба. Його слова цитує Yahoo Sports.

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Це був найгірший тренувальний табір з точки зору підготовки. Нам так не щастило. У тренувальному таборі гуляв стафілокок, і багато хто захворів. Крім того, хворіли і свинкою. За два тижні до старту табору Хабіб перехворів свинкою. Я був дуже стурбований і сповнений сумнівів. У підсумку перший тиждень Хабіб тренувався в дуже легкому режимі, а потім він зламав палець на нозі і знову залишився поза тренувальним процесом.

"Це був дуже важкий табір, але Хабіб сказав мені наступне: "Тренер, мій палець може бути зламаний, але тільки не мій розум". Я йому відповів, що знаю це. Знав, що він подолає всі неприємності, незважаючи ні на що", – сказав Мендес.

Хабіб Нурмагомедов оголосив про завершення кар'єри в UFC

В ОАЕ відбувся турнір ММА UFC254. У головному поєдинку чемпіон промоушена в легкій вазі Хабіб Нурмагомедов переміг американця Джастіна Гейджі.

Росіянин переміг задушливим прийомом "трикутник" у другому раунді. Хабіб переміг у всіх 29 боях в ММА (13 – в UFC).

Після перемоги чемпіон оголосив про завершення кар'єри.