Неудачный вояж в АПЛ: украинец Андрей Воронин вошел в рейтинг самых больших провалов Ливерпуля

Экс-нападающего нашей сборной признали одним из худших трансферов в истории мерсисайдцев. При этом Андрей обошелся английской команде бесплатно.

За всю историю 11 украинских футболистов успело поиграть в Английской премьер-лиге. Пятеро из них выступают до сих пор, а в 00-е в Англию въехал в том числе и Андрей Воронин.

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Экснападающий сборной Украины выступал за Ливерпуль. Впрочем, его результаты были не слишком удачными. Известный портал FourFourTwo, специализирующийся на различных футбольных рейтингах, представил список худших трансферов в истории мерсисайдского клуба.

Попал к нему и Воронин, заняв пятое место. Наиболее провальным ресурс признал переход защитника Пола Кончески из Фулхэма в 2010-м, но провел на "Энфилде" всего полгода. Также в топ-тройку попал и одиозный Марио Балотелли.

Рейтинг самых плохих трансферов в истории Ливерпуля

МЕСТО ДЕВУТЬ СТРАНА ГОД КЛУБ Сумма 1 Пол Кончески Англия 2010 Фулхэм 4 млн евро 2 Марио Балотелли Италия 2014 Милан 20 млн евро 3 Энди Кэрролл Англия 2011 Ньюкасл 41 млн евро 4 Эль-Хаджи Диуф Сенегал 2002 Ланс 15 млн евро 5 Андрей Воронин Украина 2007 Байер свободный агент 6 Шон Данди Германия 1998 Карлсруэ 2,7 млн евро 7 Фабио Борини Италия 2012 Парма 13 млн евро 8 Наби Кейта Гвинея 2018 Лейпциг 60 млн евро 9 Чарли Адам Англия 2011 Блэкпул 8,5 млн евро 10 Альберто Аквилани Италия 2009 Рома 20 млн евро

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Напомним, что Андрей перешел в Ливерпуль из Байера в 2007 году в статусе свободного агента. За первый год украинец так и не смог выиграть конкуренцию у Фернандо Торреса, довольствуясь выходами на смену.

На сезон 2008-2009 Воронин отправился в аренду в немецкую Герту, а в следующем сезоне провел на "Энфилде" всего полгода. Суммарно украинец отыграл 40 матчей за Ливерпуль, забив 6 голов.