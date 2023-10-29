Инцидент с похищением родителей Луиса Диаса произошел 28 октября в Колумбии. Несколько вооруженных мужчин на мотоциклах выследили машину, в которой находились отец и мать звезды Ливерпуля.

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Нападение на родителей Диаса

Злоумышленники перехватили автомобиль, пересели и увезли родителей Диаса в неизвестном направлении. Впоследствии стало известно, что мать футболиста была отпущена. Она была очень испугана, но чувствовала себя удовлетворительно.

Преступники преследуют автомобиль родителей Диаса: смотрите видео

В городе, где произошло похищение, был объявлен план перехвата. Поиски отца колумбийского вингера мерсисайдцев продолжаются.

Это не первый случай с похищением родственников известных футболистов. В странах с нестабильной криминогенной ситуацией это происходит довольно часто. Следует вспомнить, как в Бразилии была похищена мать экс-звезды Реала Робиньо. Она была в плену преступников 40 дней, пока форвард не заплатил выкуп.

Отметим, что Луис Диас стал игроком Ливерпуля в январе 2022 года. Мерсисайдцы заплатили Порту за переход вингера 47 миллионов евро. С этого времени колумбиец сыграл за команду Клоппа 58 матчей, забил 14 голов и отдал 9 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает звезду Ливерпуля в 75 миллионов евро.