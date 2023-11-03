За всю історію 11 українських футболістів встигло пограти в Англійській Прем'єр-Лізі. П'ятеро з них виступають досі, а в 00-і в Англію заїхав в тому числі і Андрій Воронін.

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Екснападник збірної України виступав за Ліверпуль. Втім його результати були не надто вдалими. Відомий портал FourFourTwo, який спеціалізується на різноманітних футбольних рейтингах, презентував список найгірших трансферів в історії мерсисайдського клубу.

Потрапив до нього і Воронін, посівши п'яте місце. Найбільш провальним ресурс визнав перехід захисника Пола Конческі із Фулхема у 2010-му, але провів на "Енфілді" лише півроку. Також до топ-трійки потрапив і одіозний Маріо Балотеллі.

Рейтинг найгірших трансферів в історії Ліверпуля

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ КРАЇНА РІК КЛУБ СУМА 1 Пол Конческі Англія 2010 Фулхем 4 млн євро 2 Маріо Балотеллі Італія 2014 Мілан 20 млн євро 3 Енді Керолл Англія 2011 Ньюкасл 41 млн євро 4 Ель-Хаджі Діуф Сенегал 2002 Ланс 15 млн євро 5 Андрій Воронін Україна 2007 Баєр вільний агент 6 Шон Данді Німеччина 1998 Карлсруе 2,7 млн євро 7 Фабіо Боріні Італія 2012 Парма 13 млн євро 8 Набі Кейта Гвінея 2018 Лейпциг 60 млн євро 9 Чарлі Адам Англія 2011 Блекпул 8,5 млн євро 10 Альберто Аквілані Італія 2009 Рома 20 млн євро

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Нагадаємо, що Андрій перейшов у Ліверпуль із Баєра у 2007 році в статусі вільного агента. За перший рік українець так і не зміг виграти конкуренцію у Фернандо Торреса, задовольняючись виходами на заміну.

На сезон 2008-2009 Воронін відправився в оренду в німецьку Герту, а наступного сезону провів на "Енфілді" лише півроку. Сумарно українець відіграв 40 матчів за Ліверпуль, забивши 6 голів.