Кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Еще после четвертого тура определились четыре команды, гарантировавшие себе выход в 1/8 финала. Они выиграли четыре первых матча из четырех. Это:

Бавария

Ювентус

Ливерпуль

Аякс

Достойно внимания Динамо забило первый гол в Лиге чемпионов в этом сезоне: видео удара Гармаша по воротам Баварии

После первой половины матчей пятого тура к ним присоединились:

Манчестер Юнайтед

Челси

К этим шести командам присоединятся еще десять клубов, которые и сформируют пары плей-офф Лиги чемпионов. Перед жеребьевкой их делят на сеяные и несеяные. В первую корзину попадут победители групп, во вторую – команды, занявшие вторые места в своих квартетах.

Во время жеребьевки между собой не смогут сыграть команды из одной страны, а также клубы, которые были в одной группе. Жеребьевка состоится 13 декабря. Матчи плей-офф – в феврале и марте 2022 года.

Кто вылетел из Лиги чемпионов

Также определились и команды, точно потерявшие шанс выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Точно вылетели Мальме, Бешикташ, РБ Лейпциг, Янг Бойз, Зенит и Динамо.

Динамо без еврокубков

Динамо в своей группе заняло последнее место. Команда не сможет обойти Бенфику даже в случае победы в Лиссабоне в последнем туре. Следовательно, потеряла не только шансы продолжить борьбу в Лиге чемпионов, но и в Лиге Европы – киевляне остались без еврокубковой весны.