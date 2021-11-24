Кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Еще после четвертого тура определились четыре команды, гарантировавшие себе выход в 1/8 финала. Они выиграли четыре первых матча из четырех. Это:
- Бавария
- Ювентус
- Ливерпуль
- Аякс
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После первой половины матчей пятого тура к ним присоединились:
- Манчестер Юнайтед
- Челси
К этим шести командам присоединятся еще десять клубов, которые и сформируют пары плей-офф Лиги чемпионов. Перед жеребьевкой их делят на сеяные и несеяные. В первую корзину попадут победители групп, во вторую – команды, занявшие вторые места в своих квартетах.
Во время жеребьевки между собой не смогут сыграть команды из одной страны, а также клубы, которые были в одной группе. Жеребьевка состоится 13 декабря. Матчи плей-офф – в феврале и марте 2022 года.
Кто вылетел из Лиги чемпионов
Также определились и команды, точно потерявшие шанс выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Точно вылетели Мальме, Бешикташ, РБ Лейпциг, Янг Бойз, Зенит и Динамо.
Динамо без еврокубков
Динамо в своей группе заняло последнее место. Команда не сможет обойти Бенфику даже в случае победы в Лиссабоне в последнем туре. Следовательно, потеряла не только шансы продолжить борьбу в Лиге чемпионов, но и в Лиге Европы – киевляне остались без еврокубковой весны.