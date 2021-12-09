Финальные соревнования в Украине

Владимир Зеленский подчеркнул, что наша страна заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году. Это футбольный матч между победителями лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона.

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Важно! В 2022 году матч за Суперкубок УЕФА примут финские Хельсинки. В 2023 году матч состоится в российской Казани. На проведение матча в Украине в 2024 году претендует Харьков.

Также Украинская ассоциация футбола рассматривает возможность подачи заявок на проведение чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2025 году, мужского чемпионата Европы по пляжному футболу, чемпионата Европы U-21, чемпионата Европы U-17, чемпионата Европы по футзалу, финал Лиги конференций УЕФА.

Украина вместе с Польшей успешно провела финальную часть чемпионата Европы по футболу 2012 года и на высоком уровне приняла финальный матч Лиги чемпионов в 2018 году. Наша страна имеет достаточно богатые традиции в проведении на высоком уровне мировых и европейских чемпионатов по олимпийским видам спорта,

– отметил Зеленский.

При этом в Украине стараются заботиться о том, чтобы спорт был привлекательным и доступным для каждого гражданина.

"Мы делаем и будем делать все, чтобы спорт был привлекательным для украинцев. Для нас важно, чтобы в каждом дворе, в каждом городке люди имели возможность бесплатно, и в любое время заниматься спортом", – отметил Президент Украины.

В конце встречи Владимир Зеленский вручил Александеру Чеферину орден князя Ярослава Мудрого IV степени.