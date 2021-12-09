Аталанта – Вильярреал 2:3

Голы: Малиновский, 71, Сапата, 80 – Груневелд, 3, 51, Капу, 42

Команды должны были сыграть этот матч в среду, 8 декабря. Но из-за снегопада его пришлось отложить. На поле футболисты вышли 9 декабря.

В этом матче определялась судьба второй путевки от группы в плей-офф Лиги чемпионов. Аталанте нужно было побеждать, ведь Вильярреал опережал их на одно очко.

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Проблемы для бергамасков начались сразу после стартового свистка. Уже на третьей минуте встречи Груневелд открыл счет в матче. А в конце первого тайма Капу забил и второй гол в ворота Аталанты.

После перерыва на поле вышел Малиновский. Но сразу помочь команде не смог. Зато Вильярреал забил третий гол – дубль в матче оформил Груневельд.

Сократить отставание в счете Аталанты удалось именно благодаря Малиновскому – он прицельно пробил после паса Мехле. Правда, не обошлось и без рикошета.

Видео гола Малиновского

А через несколько минут счет стал 2:3. Сапата сумел забить.

Аталанте оставалось отличиться еще дважды, но времени было все меньше. Сапата пробил в руки голкиперу. А удар Муриэля приняла на себя штанга.

Уже в компенсированное арбитром время "желтая субмарина" могла забивать четвертый гол, но Диа не реализовал выход на ворота Муссо.

Аталанта проигрывает и вылетает в Лигу Европы, где сыграет в переходных матчах (против одной из команд, занявшей второе место в группе ЛЕ). Вильярреал проходит в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Видеообзор матча