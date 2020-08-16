Лидер донецкого "Шахтера" Тайсон пообщался с журналистами перед полуфиналом Лиги Европы. Украинский клуб 17-го августа сразится с "Интером" за путевку в финал.

Тайсон считает, что "Интер" – это сильный клуб, за футболистами которого нужно внимательно следить. Об этом сообщает сайт УЕФА.

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Бразилец отметил, что в миланском клубе много сильных футболистов. Также Тайсон считает, что шансы обеих команд на победу равны.

Этот полуфинал очень важен для обеих команд. Еще и потому, что будет только один матч. На мой взгляд, шансы 50 на 50. Мы не случайно дошли до этой стадии, заслуженно. Будет классный матч. Надеемся сыграть так же, как против "Базеля". Конечно, мы уважаем "Интер", но не откажемся от своего футбола и не перестанем играть в свое удовольствие,

– отметил Тайсон.

"Шахтер" мечтает о финале

Бывший капитан "Шахтера" заявил, что команда мечтает во второй раз в своей истории сыграть в решающем матче.

"Мечтаем о выходе в финал с того самого момента, как сыграли с "Бенфикой". Особенно те, кто уже давно в "Шахтере". Мы понимали, что в 1/4 или в 1/2 финала будут очень сильные соперники, но не переставали думать о финале. Хотим войти в историю клуба, а для этого надо выигрывать такие турниры, как Лига Европы", – резюмировал бразилец.

Поединок между "Интером" и "Шахтером" состоится 17-го августа. Начало игры в 22:00. Это вторая встреча команд в еврокубках. В отборе Лиги чемпионов 2005 года "Шахтер" проиграл миланцам.