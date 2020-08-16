Лідер донецького "Шахтаря" Тайсон поспілкувався з журналістами перед півфіналом Ліги Європи. Український клуб 17-го серпня побореться з "Інтером" за путівку у фінал.

Тайсон вважає, що "Інтер" – це сильний клуб, за футболістами якого потрібно уважно слідкувати. Про це інформує сайт УЄФА.

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Бразилець зазначив, що в міланському клубі багато сильних футболістів. Також Тайсон вважає, що шанси обох команд на перемогу рівні.

Цей півфінал дуже важливий для обох команд. Ще й тому, що буде тільки один матч. На мій погляд, шанси 50 на 50. Ми не випадково дійшли до цієї стадії, заслужено. Буде класний матч. Сподіваємося зіграти так само, як проти "Базеля". Звичайно, ми поважаємо "Інтер", але не відмовимося від свого футболу і не перестанемо грати у своє задоволення,

– зазначив Тайсон.

"Шахтар" мріє про фінал

Колишній капітан "Шахтаря" заявив, що команда мріє вдруге у своїй історії зіграти у вирішальному матчі.

"Мріємо про вихід у фінал з того самого моменту, як зіграли з "Бенфікою". Особливо ті, хто вже давно в "Шахтарі". Ми розуміли, що в 1/4 або в 1/2 фіналу будуть дуже сильні суперники, але не переставали думати про фінал. Хочемо увійти в історію клубу, а для цього треба вигравати такі турніри, як Ліга Європи", – резюмував бразилець.

Поєдинок між "Інтером" і "Шахтарем" відбудеться 17-го серпня. Початок гри о 22:00. Це друга зустріч команд у єврокубках. У відборі Ліги чемпіонів 2005 року "Шахтар" програв міланцям.