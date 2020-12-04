"Ми хочемо поєдинку з Усиком, тягніть його сюди. Впевнений, що вболівальники будуть в захваті. Думаймо тверезо. Чого хочуть фанати? Правильно, їм потрібен поєдинок Джошуа – Ф'юрі. Хіба їх цікавлять титули, які стоятимуть на кону? Ні, їм наплювати. Це просто найбільший бій у боксі з усіх можливих. А переможець повинен побитись з переможцем бою Усик – Джойс", – сказав Джонс.

У ніч з 28 на 29 листопада Джойс завдав несподіваної поразки Деніелю Дюбуа. Для нього ця перемога стала 12-ю. У 10 раунді суддя сигналізував про закінчення поєдинку – технічний нокаут. Джеб Джо дозволив йому здобути бажану перемогу. Після чергового влучного попадання Дюбуа впав на коліно та вже не зумів підійнятись на ноги.

Під час інтерв'ю після бою переможець кинув виклик українському боксеру. Якщо цей бій таки відбудеться, то він стане для боксерів вже другим спільним поєдинком. У далекому 2013 році Усик переміг Джойса.

Хто такий Джо Джойс? Британський боксер, який виступає у важкій вазі. У 2016 році здобув "срібло" Олімпійських ігор, ставав чемпіоном Європейських ігор у 2015 році. Учасник "British Lionhearts" у напівпрофесійній лізі WSB.

Нещодавно ще один з боксерів Джозеф Паркет хоче вийти на ринг з українцем. Втім, бій між Усиком і Паркером може відбутися, якщо чинний володар поясу WBO Ентоні Джошуа відмовиться від нього.