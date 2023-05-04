Это самый важный титул, который Арсенал уже получил - Гвардиола поддержал Зинченко и "канониров"

Хосеп Гвардиола решил поддержать своего соперника в нынешнем сезоне. Испанский специалист указал, что "канонирам" уже есть чем радоваться.

После того, как Арсенал уступил Манчестер Сити (4:1), шансы лондонского коллектива на чемпионство стали гораздо меньше, а все осталось в руках "горожан". Однако "канонирам" стоит посмотреть в будущее.

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Отрадный приз

Главный тренер Манчестер Сити доносит мнение, что у лондонского Арсенала уже есть сообщение, чтобы громко отпраздновать текущий сезон. Гвардиола ведет к тому, что даже без материального трофея "канониры" уже смогли добиться определенного рода победы, что на данный момент можно считать для них главным достижением.

Арсенал уже квалифицировался в Лигу чемпионов впервые за 7 лет. Возможно, настроение у них немного испорчено после потери лидерства в АПЛ. Но через семь лет они выиграли самый важный для клуба титул в сезоне – вышли в Лигу чемпионов. С финансовой точки зрения это престижно, это новые трансферы. По многим причинам это самый важный титул, и он у Арсенала уже есть. Да, они проиграли Манчестер Сити, им грустно, но я почти уверен, что они должны быть очень счастливы, потому что достигли невероятного результата,

– считает Гвардиола.

Арсенал в ЛЧ