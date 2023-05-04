Манчестер Сити – Вест Хэм 3:0

Голы: Аке, 50, Холланд, 70, Фоден, 85

Команда Пепа Гвардиолы не знает горечи поражений с 5 февраля 2023 года. В пропущенном матче 28-го тура Премьер-лиги "горожане" встречались с бывшим клубом Андрея Ярмоленко Вест Хэмом, пишет 24 Канал.

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Холанд побил "вечный" рекорд АПЛ

В первом тайме у хозяев поля были все возможности открыть счет в поединке. Однако на перерыв команды ушли за ничейного результата.

В начале второй 45-минутки Нейтан Аке воспользовался подачей со штрафного и ударом головой размочил счет.

На 70-й минуте поединка за дело взялся главный бомбардир АПЛ Эрлинг Холанд. "Машина по забиванию голов" откликнулся на пас Грилиша и элегантно опрокинул мяч через голкипера "молотобойцев". 2:0. Этот гол стал 35-м в текущем сезоне АПЛ. Норвежец побил предыдущий рекорд Алана Ширера и Эндрю Коула, остановившихся на отметке в 34 гола.

Поставил точку в поединке Фил Фоден. Хавбек МанСити благодаря рикошету отправил третий мяч в сетку Вест Хэма.

Благодаря победе Манчестер Сити опередил Арсенал в турнирной таблице. Подопечные Гвардиолы опережают "канониров" на один пункт, имея еще одну игру в запасе.

Экс-клуб Ярмоленко идет 15-м с 34 очками в активе.

К слову, в параллельном матче 28-го тура Ливерпуль минимально победил Фулхэм (1:0).

Видеообзор матча Манчестер Сити – Вест Хэм