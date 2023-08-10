Гвардиола позвонил Зинченко после триумфа в ЛЧ: что сказал титулованный испанец своему любимцу

Александр Зинченко после ухода из Манчестер Сити сохранил отличные отношения с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой. Красноречивым подтверждением тому стала история, которую рассказал футболист сборной Украины.

Украинский футболист Александр Зинченко вместе с Манчестер Сити выиграл разные титулы кроме самого заветного – Лиги чемпионов. Однако наставник "горожан" Пепе Гвардиола считает, что Зинченко внес свой вклад в победу в ЛЧ-2023.

Читайте также Вдруг "забыли" об Украине: российские СМИ попытались очернить благотворительный матч Шевченко – фото

Не мог поверить, что звонит Гвардиола

Сразу после триумфа в Стамбуле испанский тренер позвонил по телефону Зинченко и поздравил его победой.

"Я был очень счастлив. Я болел за Сити, потому что знал, как клуб хотел выиграть Лигу чемпионов, как долго они до этого шли. Я был один раз за них. Я поздравил всех, а на следующий день с самого утра мне позвонил сам Пеп.

Когда я увидел, кто мне звонит, я подумал, что сплю. Первое, что Гвардиола мне сказал – что игроки, находившиеся на протяжении всего времени в Манчестер Сити – часть этого триумфа. Он меня тоже поздравил. Я был очень тронут в этот момент и поблагодарил его за все, что он для меня сделал", – рассказал Зинченко.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов-2022/23. Манчестер Сити победил Интер со счетом 1:0. Перед началом триумфального сезона Александр Зинчинко покинул "горожан" и стал игроком лондонского Арсенала.