Український футболіст Олександр Зінченко разом із Манчестер Сіті виграв різноманітні титули окрім найзаповітнішого – Ліги чемпіонів. Проте наставник "містян" Пепе Гвардіола вважає, що Зінченко зробив свій внесок у перемогу в ЛЧ-2023.

Читайте також Раптом "забули" про Україну: російські ЗМІ спробували очорнити благодійний матч Шевченка – фото

Не міг повірити, що дзвонить Гвардіола

Одразу після тріумфу у Стамбулі іспанський тренер зателефонував Зінченку та привітав його перемогою.

"Я був дуже щасливий. Я вболівав за Сіті, бо знав, як клуб хотів виграти Лігу чемпіонів, як довго вони до цього йшли. Я був один раз за них. Я привітав усіх, а наступного дня з самого ранку мені зателефонував сам Пеп.

Коли я побачив, хто мені дзвонить, то подумав, що сплю. Перше, що Гвардіола мені сказав – що гравці, які були протягом усього часу в Манчестер Сіті – частина цього тріумфу. Він мене також привітав. Я був дуже зворушений у цей момент і подякував йому за все, що він для мене зробив", – розповів Зінченко.

Нагадаємо, що у фіналі Ліги чемпіонів-2022/23 Манчестер Сіті переміг Інтер з рахунком 1:0. Перед початком тріумфального сезону Олександр Зінчинко залишив "містян" та став гравцем лондонського Арсеналу.