В выходные в Лондоне прошел благотворительный матч в поддержку Украины Game4Ukraine. Целью мероприятия был сбор средств на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, который разрушили российские оккупанты.

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Андрей Шевченко и Александр Зинченко созвали немало звезд футбола на матч. Среди них был камерунская звезда Самюэль Этоо, который в свое время выступал в России за Анжи (2011-2013).

Между тем, в самой стране-террористке как всегда освещают мировые события под удобным для себя углом в духе пропаганды. Местные СМИ выпустили материал о "шокирующем внешнем виде Этоо", который существенно набрал вес.

При этом россияне "забыли" указать цель встречи и решили не писать об Украине. По их информации, Этоо принял участие в просто благотворительном матче, а не тому, что способствовало восстановлению учебного заведения после террора их армии.

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Напомним, что встреча на "Стэмфорд Бридж" завершилась ничьей 2:2. Голами отличились Марк Нобл, Кларенс Зеедорф, Дарио Срна и Уильям Галлас.