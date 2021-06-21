Хорватия – Шотландия: перед матчем

Шотландцы на Евро-2020 еще не знают вкуса побед. Сборная сначала проиграла чехам (0:2), а уже во втором туре расписала "сухую" мировую с англичанами (0:0). Хорваты в стартовом матче с минимальным счетом уступили Англии (1:0). В следующем поединке хорватская команда спасла ничью с чешской сборной (1:1).

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После двух туров Чехия лидирует в группе D, в ее активе 4 очка. Такое же количество баллов в Англии. По одному пункту у хорватов и шотландцев. Футболисты обеих сборных выйдут на футбольное поле только за победой.

Матч 3-го тура группы D Хорватия – Шотландия состоится 22 июня. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

История противостояний

Сборные 5 раз играли между собой. В двух встречах победу праздновали шотландцы. В активе хорватской команды нет ни одной победы. Еще три поединка завершались мировыми.

Последний раз команды выходили на одно футбольное поле в 2013 году. Тот матч завершился уверенной победой Шотландии 2:0.

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Букмекеры определились, кому же отдать победу в этом противостоянии. Победа Хорватии оценена несколько лучше – в 2,18. Успех шотландских игроков – 3,30. Ничья в этой встрече – 3,75.

Фанаты обеих команд будут праздновать голы в поединке – 1,84. Однако первыми забьют хозяева – 1,78. А на то, что первыми нули на табло размочат гости из Шотландии – 2,30.

Итоговый счет встречи скорее всего будет 1:0 в пользу хорватов – 6,40. На минимальную победу шотландцев – 8,30. Будет ли в матче удаление – 4,80. Нет – 1,16.

По прогнозам, болельщики не увидят пенальти в противостоянии – 1,36. Кто может отличиться в матче?