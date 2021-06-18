Хорватия – Чехия 1:1

Голы: Шик (пен.), 37, Перишич, 47

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Сборная Хорватии в первом туре группы D на Евро-2020 минимально уступила Англии. Поединок на "Уэмбли" завершился со счетом 1:0.

Чешская команда в свою очередь благодаря космическому дублю Патрика Шика (один из голов забил с центра поля) уверенно одолела Шотландию – 0:2.

Первый тайм встречи

Первый более-менее опасный момент в поединке создала сборная Чехии. На 4 минуте Томаш Соучек после подачи с угла поля выиграл борьбу у защитников и головой направил мяч в считанных сантиметрах над перекладиной.

Следующего эпизода болельщикам пришлось ждать 15 минут. Чешский нападающий Патрик Шик получил передачу в штрафной, но пробил по центру прямо в руки хорватскому голкиперу Доминику Ливаковичу.

Впервые сборная Хорватии угрожала воротам соперников аж на 23 минуте. Иван Перишич откликнулся на пас в штрафной зоне и нанес удар по воротам. Попытка оказалась неудачной – Томаш Вацлик безо всяких проблем забрал мяч в руки.

На 33 минуте встречи сборная Чехия разыграла угловой на правом фланге. Далее последовала подача в центр штрафного, где Деян Ловрен в борьбе с Патриком Шиком локтем разбил нос сопернику.

У чеха на лице появилась кровь и судья, просмотрев эпизод с помощью ВАР назначил пенальти.

К 11-метровой отметке подошел сам пострадавший. Он развел голкипера и мяч по разным углам и на 37 минуте открыл счет во встрече – 0:1.

Хорваты могли сразу восстановить паритет в поединке. Анте Ребич на 39 минуте откликнулся на передачу партнера, ворвался в штрафную, но, выйдя один на один с Томашем Вацликом, пробил далеко от левой штанги.

На 44 минуте Андрей Крамарич после великолепного приема в штрафной зоне нанес резкий удар по воротам, но Томаш Вацлик выдал удивительный сейв и помешал хорватской команде сравнять счет. В итоге первый тайм завершился 0:1 в пользу Чехии.

Вторая половина матча

На второй тайм сборная Хорватии вышла в настроении как можно быстрее восстановить равновесие. Иван Перишич на 47 минуте получил пас от Андрея Крамарича и вошел в штрафной.

Хорватский полузащитник расшатал Владимира Цоуфала и мощным ударом, чуть не порвав сетку ворот, забил гол – 1:1.

Полумомент создала сборная Чехии на 65 минуте встречи. Алекс Крал врывался во вратарскую левым флангом, но долго принимал решение, что делать с мячом. Лука Модрич сыграл до конца и в подкате вынес "круглого" на угловой.

Хорватия опасно ответила на 72 минуте. Никола Влашич получил хладнокровную передачу от Ивана Перишича в штрафной зоне, и, избавившись от опеки соперника, пробил над перекладиной. Он упустил хорошую возможность вывести свою сборную вперед.

Под занавес поединка хорватская команда пошла на штурм ворот Чехии. Бруно Петкович мастерски укротил передачу в штрафном и пробил по воротам, но опасный удар самоотверженно заблокировал Томаш Калас. Матч завершился со счетом 1:1.

Хорватия – Чехия: видеообзор матча