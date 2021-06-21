Хорватія – Шотландія: перед матчем

Шотландці на Євро-2020 ще не знають смаку перемог. Збірна спершу програла чехам (0:2), а вже у другому турі розписала "суху" мирову з англійцями (0:0). Хорвати у стартовому матчі з мінімальним рахунком поступились Англії (1:0). У наступному поєдинку хорватська команда врятувала нічию з чеською збірною (1:1).

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Після двох турів Чехія лідирує у групі D, у її активі 4 очки. Така ж кількість балів у Англії. По одному пункту у хорватів та шотландців. Футболісти обидвох збірних вийдуть на футбольне поле лише за перемогою.

Матч 3-го туру групи D Хорватія – Шотландія відбудеться 22 червня. Стартовий свисток судді пролунає о 22:00.

Історія протистоянь

Збірні 5 разів грали між собою. У двох зустрічах перемогу святкували шотландці. В активі хорватської команди немає жодної звитяги. Ще три поєдинки завершувались мировими.

Востаннє команди виходили на одне футбольне поле у 2013 році. Той матч завершився впевненою перемогою Шотландії 2:0.

Прогноз від Favbet

Букмекери вагаються, кому ж віддати перемогу у цьому протистоянні. Перемога Хорватії оцінена дещо краще – у 2,18. Успіх шотландських гравців – 3,30. Нічия у цій зустрічі – 3,75.

Фанати обидвох команд будуть святкувати голи у поєдинку – 1,84. Однак першими заб'ють господарі – 1,78. А на те, що першими нулі на табло розмочать гості з Шотландії – 2,30.

Підсумковий рахунок зустрічі швидше за все буде 1:0 на користь хорватів – 6,40. На мінімальну звитягу шотландців – 8,30. Чи буде у матчі вилучення – 4,80. Ні – 1,16.

За прогнозами, уболівальники не побачать пенальті у протистоянні – 1,36. Хто може відзначитись у матчі?