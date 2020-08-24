Хорватский футбольный союз (HNS) опубликовал сообщение, адресованное финалисту Лиги чемпионов ПСЖ. В нем дали подсказку французскому клубу, как выиграть трофей.

По мнению HNS, для победы в Лиге чемпионов нужно иметь в своем составе игрока сборной Хорватии.

Напомним: "Бавария" стала победителем Лиги чемпионов

"Эй, "Пари Сен-Жермен", кажется, есть рецепт победы в Лиге чемпионов. Как насчет игрока сборной Хорватии в летнее трансферное окно?", – говорится в сообщении Хорватского футбольного союза.

Hey @PSG_English, it seems there IS a recipe for winning the @ChampionsLeague trophy... how about a #Croatia international in this summer transfer window? #UCLfinal pic.twitter.com/uNq4GwgexX — HNS (@HNS_CFF) August 24, 2020

К сообщению прикреплена фотография хорватских игроков, которые выигрывали Лигу чемпионов каждый год, начиная с 2013 года.