В Хорватии дали необычный совет ПСЖ, как выиграть Лигу чемпионов
Хорватский футбольный союз (HNS) опубликовал сообщение, адресованное финалисту Лиги чемпионов ПСЖ. В нем дали подсказку французскому клубу, как выиграть трофей.
По мнению HNS, для победы в Лиге чемпионов нужно иметь в своем составе игрока сборной Хорватии.
Напомним: "Бавария" стала победителем Лиги чемпионов
"Эй, "Пари Сен-Жермен", кажется, есть рецепт победы в Лиге чемпионов. Как насчет игрока сборной Хорватии в летнее трансферное окно?", – говорится в сообщении Хорватского футбольного союза.
К сообщению прикреплена фотография хорватских игроков, которые выигрывали Лигу чемпионов каждый год, начиная с 2013 года.
- В 2013 году это сделал Марио Манджукич, который выступал в составе мюнхенской "Баварии".
- В 2014 году Лигу чемпионов выиграл Лука Модрич в составе мадридского "Реала". Это достижение он повторил в 2016 2017 и 2018 году в составе "сливок".
- В 2015 году в Лиге чемпионов победила "Барселона", в составе которой выступал Иван Ракитич.
- В 2019 году трофей достался "Ливерпулю" и Деяну Ловрену.
- В 2020 году в составе "Баварии", которая победила в финале, сыграл Иван Перишич.