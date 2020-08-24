В Хорватії дали незвичну пораду ПСЖ, як виграти Лігу чемпіонів
Хорватський футбольний союз (HNS) опублікував повідомлення, адресоване фіналісту Ліги чемпіонів ПСЖ. У ньому дали підказку французькому клубу, як виграти трофей.
На думку HNS, для перемоги в Лізі чемпіонів треба мати у своєму складі гравця збірної Хорватії.
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"Агов, "Парі Сен-Жермен", здається, є рецепт перемоги в Лізі чемпіонів. Як щодо гравця збірної Хорватії в літнє трансферне вікно?", – йдеться в повідомленні Хорватського футбольного союзу.
До повідомлення прикріплена фотографія хорватських гравців, які вигравали Лігу чемпіонів кожного року, починаючи з 2013 року.
- У 2013 році це зробив Маріо Манджукіч, який виступав у складі мюнхенської "Баварії".
- У 2014 році Лігу чемпіонів виграв Лука Модріч у складі мадридського "Реалу". Це досягнення він повторив у 2016, 2017 та 2018 році в складі "вершкових".
- У 2015 році в Лізі чемпіонів тріумфувала "Барселона", в складі якої виступав Іван Ракітіч.
- У 2019 році трофей дістався "Ліверпулю" та Деяну Ловрену.
- У 2020 році у складі "Баварії", яка перемогла у фіналі, зіграв Іван Перішич.