Хорватський футбольний союз (HNS) опублікував повідомлення, адресоване фіналісту Ліги чемпіонів ПСЖ. У ньому дали підказку французькому клубу, як виграти трофей.

На думку HNS, для перемоги в Лізі чемпіонів треба мати у своєму складі гравця збірної Хорватії.

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"Агов, "Парі Сен-Жермен", здається, є рецепт перемоги в Лізі чемпіонів. Як щодо гравця збірної Хорватії в літнє трансферне вікно?", – йдеться в повідомленні Хорватського футбольного союзу.

Hey @PSG_English, it seems there IS a recipe for winning the @ChampionsLeague trophy... how about a #Croatia international in this summer transfer window? #UCLfinal pic.twitter.com/uNq4GwgexX — HNS (@HNS_CFF) August 24, 2020

До повідомлення прикріплена фотографія хорватських гравців, які вигравали Лігу чемпіонів кожного року, починаючи з 2013 року.