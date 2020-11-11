Правительство приняло решение ввести общенациональный карантин. Ограничения, которые в нем предусмотрены, повлияют и на проведение футбольных матчей.

Новые карантинные ограничения, так называемый "карантин выходного дня", начнет действовать с 14 ноября.

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Однако на проведение футбольных матчей оно не повлияет. Это заверил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Еще до того было известно, что УАФ совместно с УПЛ ведут переговоры с Кабмином. Футбольные чиновники представили свои аргументы, чтобы проведение матчей не подпадало под запрет. И им таки удалось.

Однако футбольные матчи в Украине будут проходить без зрителей.

"Однако Минздрав разрешил проведение матчей чемпионата даже в тех населенных пунктах, которые ранее находились в "красной зоне". Это существенно уменьшит для многих клубов логистическую и финансовую нагрузку", – заявил Андрей Павелко.

При этом речь идет о матчах УПЛ, первой и второй лиг.

Стоит добавить, что ранее в Украине запретили проведение футбольных матчей в тех городах, которые попали в "красную зону". Там матч между" Ворсклой "и" Шахтером " перенесли из Полтавы в Киев, а хозяином поля стал донецкий клуб.

Перенесли и из Чернигова матч "Десны". Против "Миная" команде пришлось играть в Киеве.

В новом общенациональном карантине разделение страны на зоны отменили.