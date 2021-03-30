Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Евандер Холіфілд натякнув про зрив бою проти Майка Тайсона. Здається, фанати не побачать поєдинок двох легенд боксу.

Натяк на зрив бою Тайсон – Холіфілд

Майк Тайсон сам у прямому ефірі в інстаграмі повідомив, що вийде на ринг наприкінці весни. Його суперником мав стати Евандер Холіфілд. Але останній натякнув, що "Залізний Майк" схоже змінив свої думки щодо майбутнього суперника.

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Боксери повинні були вийти на ринг 29 травня. Майк Тайсон ще жодним чином не зреагував на таку заяву земляка. Для нього цей виставковий бій повинен стати другим після повернення на професійний ринг.

Перший поєдинок з Роєм Джонсом-молодшим завершився нічиєю, яка розлютила Тайсона. Тому Майк хоче вже нарешті відчути смак перемоги після тривалої паузи без боксу.

Схоже, що мій партнер по танцю Майк Тайсон не прийде на нашу останню виставу. Ти знаєш, де мене знайти, якщо передумаєш,

– написав Холіфілд