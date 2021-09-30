Хоккеист Смерек недоволен наказанием Денискина за расизм: украинец исчез из инстаграма

Американский хоккеист Донбасса Джален Смерек стал объектом расистского жеста от украинца Андрея Денискина из Кременчуга. Денискин получил наказание за проявление расизма, однако Смерек все равно недоволен.

Смерек возмущен наказанием для Денискина

Андрей Денискин совокупно получил 13 поединков дисквалификации. Три поединка Денискин пропустит гарантированно, а еще 10 – может выкупить за 50 тысяч гривен.

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Смерек считает, что наказание для Денискина нельзя воспринимать серьезно.

Я даже не рассматриваю это как дисквалификацию. Это нельзя воспринимать всерьез. За удар соперника клюшкой или глупый силовой прием дают больше матчей. И это совершенно не свойственно хоккею. Это просто плохо,

– сказал Смерек.

Ранее американец заявил, что не будет выступать за Донбасс, пока Денискина не исключат из Украинской хоккейной лиги. Хоккеист отметил, что не знает, был ли матч против Кременчуга последним для него в Украине.

"Был ли это мой последний матч в чемпионате Украины? Я не уверен. Я пытаюсь понять, какое решение будет правильным. Мне нужно несколько дней, чтобы обдумать это", – резюмировал Джален.

Что известно о расистском скандале в УХЛ

Во время матча УХЛ Кременчуг – Донбасс (3:2) Андрей Денискин продемонстрировал расистский жест в адрес Джалена Смерека.

Украинский игрок получил удаление до конца игры. После поединка игрок извинился перед Смереком, опубликовав сообщение в инстаграме. Теперь же страница Денискина в инстаграме (a.deniskin11) – недоступна.



Денискин исчез из инстаграма / Скриншот