В России обсуждается возможность создания нового объединенного чемпионата
В новом турнире примут участие команды из Крыма, самопровозглашенных республик в Донецкой и Луганщине, Херсона, Мелитополя, а также Абхазии. Стороны уже обсуждают возможность реализации этого "проекта".
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По информации "РБ Спорт", этот вопрос будет вынесен на обсуждение 12 июня в Москве. Никакая команда из этих областей не сможет стать членом РФС и играть в российских чемпионатах из-за нарушений международного права и запрета УЕФА.
В то же время отмечается, что создание такого чемпионата будет возможно, когда в этих регионах будет безопасно.
Россияне пытаются присвоить донецкий Шахтер
- Недавно главарь самопровозглашенных республик Денис Пушилин заявил о желании воспроизвести футбольный клуб Шахтер.
- По его словам, нынешний Шахтер якобы не имеет никакого отношения к Донецку.
"Бриллиантовая лига" в России
- Поскольку россиян отстранили от международных турниров по легкой атлетике, то там решили создать собственный турнир, который будет похож на Бриллиантовую лигу.
- Местные атлеты не слишком удовлетворены соответствующим решением, но и сказать что-либо против турнира они тоже не способны.
- Российская легкоатлетка Мария Ласицкене прокомментировала новые соревнования в РФ и сравнила их с похоронами. Несмотря на свое разочарование во вновь созданной "Бриллиантовой лиге", она не осудила действия своей страны, которые оказали значительное влияние на ее спортивную карьеру.