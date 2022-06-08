В России обсуждается возможность создания нового объединенного чемпионата

В новом турнире примут участие команды из Крыма, самопровозглашенных республик в Донецкой и Луганщине, Херсона, Мелитополя, а также Абхазии. Стороны уже обсуждают возможность реализации этого "проекта".

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По информации "РБ Спорт", этот вопрос будет вынесен на обсуждение 12 июня в Москве. Никакая команда из этих областей не сможет стать членом РФС и играть в российских чемпионатах из-за нарушений международного права и запрета УЕФА.

В то же время отмечается, что создание такого чемпионата будет возможно, когда в этих регионах будет безопасно.

Россияне пытаются присвоить донецкий Шахтер

Недавно главарь самопровозглашенных республик Денис Пушилин заявил о желании воспроизвести футбольный клуб Шахтер.

По его словам, нынешний Шахтер якобы не имеет никакого отношения к Донецку.

"Бриллиантовая лига" в России