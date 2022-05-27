Оккупанты пытаются присвоить историю донецкого клуба

Пушилин также заявил о том, что подобная команда могла выступать в чемпионате России. Он подчеркнул, что нынешний Шахтер якобы не имеет никакого отношения к Донецку.

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"Тот Шахтер – а он сейчас не Шахтер, а Шахтар – сменил уже прописку. То есть он то львовский был, то киевский. Сейчас их везде выгоняют-прогоняют, я не знаю, какую у него прописку сейчас. Ну, тот клуб уже до Донецка не имеет никакого отношения, кому играть, я думаю, найдем.

Я вам скажу, что уже есть определенные инициативы по поводу того, чтобы появился настоящий Шахтер. Есть где играть настоящему Шахтеру, есть уже предложения по спонсорам. Я думаю, что будут желающие сыграть с ней из других регионов Российской Федерации", – заявил коллаборант.

Пушилин откровенно лжет в своих обращениях, он обвинил украинских военных в том, чего они не делали.

"Стадион у нас есть. Там есть определенные повреждения, связанные с обстрелами со стороны украинских вооруженных формирований, но есть понимание, что в рамках программы восстановления и предоставления шефской помощи со стороны Москвы этот стадион подлежит восстановлению", – сказал самооборонный лидер оккупированных территорий.

Любопытно. "Донбасс Арена" – первый в Украине и Восточной Европе стадион категории "Элит", спроектированный и построенный в соответствии со стандартами УЕФА. Проектирование арены началось задолго до того, как Шахтер выиграл Кубок УЕФА, а Украина получила право принимать Евро-2012.

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