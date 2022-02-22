Хочу жить в мире, без войны и постоянных угроз, – Белодед верит в мирное небо над Украиной

Олимпийская призерка в Токио Дарья Белодед отреагировала на обострение ситуации в Украине. Дзюдоистка призналась в любви к родной стране.

Белодед: Я люблю свою страну

21 февраля президент России Владимир Путин "легализовал" псевдореспублики оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. На этот безумный поступок отреагировало чуть ли не все украинское спортивное сообщество. Дарья Белодед не стала исключением.

К теме Придет день, и мы поднимем украинский флаг над Донецком и Луганском, – Стаховский

Дзюдоистка на своей странице в инстаграме выложила фото сине-желтого флага, который развевается на фоне лица Дарьи с соревнований. Олимпийская призерка в Токио-2020 заявила, что хочет мирное небо над украинской территорией, без каких-либо военных действий, которые забирают жизни ее земляков.

Я люблю свою страну, это мой дом, моя Родина! И я хочу жить в мире, без войны и постоянных угроз,

– написала Белодед.



Белодед поддержала родную страну / Фото из инстаграма дзюдоистки

Напомним, что Дарья Белодед принесла Украине первую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио. Дзюдоистка стала третьей.

Реакция украинских спортсменов на агрессию России

Едва ли не все украинские атлеты отреагировали на действия Владимира Путина, издавшего обращение от которого вяли уши.

Одну из самых острых реакций можно было прочитать на странице в инстаграме легкоатлетки Анастасии Брызгиной. Спортсменка отреагировала на радости жителей Донецка после "легализации" псевдореспублики оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Брызгина, которая сама родом из Луганска, жестко осудила местных.

За океаном о родной стране не забывает олимпийская чемпионка Оксана Баюл. Фигуристка была обижена на Украину, но в такое сложное время не смогла не поддержать Родину.

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!