Хочу жить в мире, без войны и постоянных угроз, – Белодед верит в мирное небо над Украиной
Источник:инстаграм Дарьи Белодед
Олимпийская призерка в Токио Дарья Белодед отреагировала на обострение ситуации в Украине. Дзюдоистка призналась в любви к родной стране.
Белодед: Я люблю свою страну
21 февраля президент России Владимир Путин "легализовал" псевдореспублики оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. На этот безумный поступок отреагировало чуть ли не все украинское спортивное сообщество. Дарья Белодед не стала исключением.
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Дзюдоистка на своей странице в инстаграме выложила фото сине-желтого флага, который развевается на фоне лица Дарьи с соревнований. Олимпийская призерка в Токио-2020 заявила, что хочет мирное небо над украинской территорией, без каких-либо военных действий, которые забирают жизни ее земляков.
Я люблю свою страну, это мой дом, моя Родина! И я хочу жить в мире, без войны и постоянных угроз,
– написала Белодед.
Белодед поддержала родную страну / Фото из инстаграма дзюдоистки
Напомним, что Дарья Белодед принесла Украине первую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио. Дзюдоистка стала третьей.Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.
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Реакция украинских спортсменов на агрессию России
- Едва ли не все украинские атлеты отреагировали на действия Владимира Путина, издавшего обращение от которого вяли уши.
- Одну из самых острых реакций можно было прочитать на странице в инстаграме легкоатлетки Анастасии Брызгиной. Спортсменка отреагировала на радости жителей Донецка после "легализации" псевдореспублики оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Брызгина, которая сама родом из Луганска, жестко осудила местных.
- За океаном о родной стране не забывает олимпийская чемпионка Оксана Баюл. Фигуристка была обижена на Украину, но в такое сложное время не смогла не поддержать Родину.