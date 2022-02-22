Хочу жить в мире, без войны и постоянных угроз, – Белодед верит в мирное небо над Украиной

22 февраля 2022 , 23:02
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Источник:

инстаграм Дарьи Белодед

Олимпийская призерка в Токио Дарья Белодед отреагировала на обострение ситуации в Украине. Дзюдоистка призналась в любви к родной стране.

Белодед: Я люблю свою страну

21 февраля президент России Владимир Путин "легализовал" псевдореспублики оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. На этот безумный поступок отреагировало чуть ли не все украинское спортивное сообщество. Дарья Белодед не стала исключением.

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Дзюдоистка на своей странице в инстаграме выложила фото сине-желтого флага, который развевается на фоне лица Дарьи с соревнований. Олимпийская призерка в Токио-2020 заявила, что хочет мирное небо над украинской территорией, без каких-либо военных действий, которые забирают жизни ее земляков.

Я люблю свою страну, это мой дом, моя Родина! И я хочу жить в мире, без войны и постоянных угроз,
– написала Белодед.


Белодед поддержала родную страну / Фото из инстаграма дзюдоистки

Напомним, что Дарья Белодед принесла Украине первую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио. Дзюдоистка стала третьей.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.
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Реакция украинских спортсменов на агрессию России

  • Едва ли не все украинские атлеты отреагировали на действия Владимира Путина, издавшего обращение от которого вяли уши.
  • Одну из самых острых реакций можно было прочитать на странице в инстаграме легкоатлетки Анастасии Брызгиной. Спортсменка отреагировала на радости жителей Донецка после "легализации" псевдореспублики оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Брызгина, которая сама родом из Луганска, жестко осудила местных.
  • За океаном о родной стране не забывает олимпийская чемпионка Оксана Баюл. Фигуристка была обижена на Украину, но в такое сложное время не смогла не поддержать Родину.
Автор: Софія Кулай