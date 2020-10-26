Російський боєць Хабіб Нурмагомедов з нетерпінням очікує побачити на рингу протистоянні Усик – Ф'юрі. Росіянин вражений здібностями Олександра та порекомендував Ф'юрі таки організувати поєдинок проти потужного українця.

Хабіб високо оцінив боксерські здібності Олександра Усика, який виступає у супертяжкій вазі. Росіянин зізнався, що дуже хотів би побачити Ф'юрі та Усика на одному ринзі, цей бій викликав би величезне захоплення зі сторони любителів боксу, повідомляє ESPN.

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Російський боєць не скупився на компліменти у сторону українця. Хабіб вражений технікою та майстерністю, якою володіє Олександр.

"Усик не схожий на інший бійців у дивізіоні. Він технічніший, у нього у декілька разів краще поставлена робота ніг та величезна витривалість під час поєдинку. Саме тому я хочу побачити бій Усика проти Ф'юрі", – заявив Хабіб.

Додамо, що Хабіб переміг у другому раунді Джастіна Гейджі. Для росіянина цей захист став третім, а перемога останньою у кар'єрі російського бійця. Відразу після звитяги Нурмагомедов заявив, що завершує професійну кар'єру. Він встановив рекорд в 29 перемог, не зазнавши жодної поразки.

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