Хочу побачити вогняний бій Усик – Ф'юрі: непереможний Хабіб вражений здібностями українця
Російський боєць Хабіб Нурмагомедов з нетерпінням очікує побачити на рингу протистоянні Усик – Ф'юрі. Росіянин вражений здібностями Олександра та порекомендував Ф'юрі таки організувати поєдинок проти потужного українця.
Хабіб високо оцінив боксерські здібності Олександра Усика, який виступає у супертяжкій вазі. Росіянин зізнався, що дуже хотів би побачити Ф'юрі та Усика на одному ринзі, цей бій викликав би величезне захоплення зі сторони любителів боксу, повідомляє ESPN.
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Російський боєць не скупився на компліменти у сторону українця. Хабіб вражений технікою та майстерністю, якою володіє Олександр.
"Усик не схожий на інший бійців у дивізіоні. Він технічніший, у нього у декілька разів краще поставлена робота ніг та величезна витривалість під час поєдинку. Саме тому я хочу побачити бій Усика проти Ф'юрі", – заявив Хабіб.
Додамо, що Хабіб переміг у другому раунді Джастіна Гейджі. Для росіянина цей захист став третім, а перемога останньою у кар'єрі російського бійця. Відразу після звитяги Нурмагомедов заявив, що завершує професійну кар'єру. Він встановив рекорд в 29 перемог, не зазнавши жодної поразки.
Ф'юрі не хоче битися з Усиком
- Ф'юрі розповідав, що поєдинок з 33-річним Усиком не входить у його плани. За словами британця, на зустрічі з українцем не вдасться заробити солідний гонорар.
- Також Ф'юрі запевнив, що не змінить свою думку, навіть якщо Усик переможе чемпіона світу Ентоні Джошуа.
- Британець говорив, що український боксер надто слабкий для суперважкого дивізіону. Згодом Тайсон вже навіть не включив українця у список потенційних суперників. Але дещо пізніше Ф'юрі таки змінив свою думку на протилежну.