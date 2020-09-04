Полузащитник Алексей Лобов, которого ранее выгнало житомирское "Полесье" за его выступления в "чемпионате ЛНР", выступил с заявлением перед болельщиками.

Лобов рассказал свою версию обстоятельств, сложившихся на оккупированной Луганщине. Возможности сразу покинуть оккупированную территорию ни в семье, ни тем более у него самого, заметил Алексей, вообще не было. Заявление футболист сделал в интервью YouTube-каналу "ТаТоТаке".

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"Возможности сразу покинуть территорию в моей семье и у меня не было. Я продолжал играть в алчевской "Стали". Через полгода команду переименовали в ЦСКА НМ. Я продолжал там играть. В тот момент и в том возрасте я и подумать не мог, что все может так случиться, что футбол настолько переплетется с политикой. Я просто продолжал заниматься своим любимым делом, не подозревая, что это может быть для кого-то оскорблением", – сказал Алексей.

Лобов заявил, что не получал паспорта Российской Федерации и псевдореспублик, и призвал не ставить всех под одну гребенку:

Мы должны перестать делить людей на синих и красных, на левых и правых, на бандеровцев и ватников. Если мы хотим мира и единения, любое государство начинается с человека, а не наоборот. Я хочу играть здесь и быть частью Украины, прославлять на соревнованиях честь этой страны и делать так, чтобы миллионы украинцев от Львова до Луганска, от Чернигова до Симферополя гордились своей единственной страной.

Скандал с Лобовым в "Полесье"

Ультрас клуба изучили биографию 23-летнего футболиста и были фактически ошарашены своей находкой. Как оказалось, Лобов выступал в чемпионате так называемой "ЛНР".

Футболист сменил четыре клуба на оккупированной территории: "Горняк" Ровеньки, "Шахтер" Красный Луч, ЦСКА НМ Перевальский и "Далевец" Луганск. Реакция фанатов не заставила себя долго ждать. Они опубликовали в фейсбуке гневный пост, недвусмысленно намекнув, что Лобовому не место в украинском футболе.

Уже 1 сентября директор "Полесья" Владимир Загурский сообщил, что Алексей Лобов покинул клуб после протеста ультрас клуба. Перед подписанием Лобова клуб не знал о его карьере на оккупированной территории.