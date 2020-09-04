Півзахисник Олексій Лобов, якого раніше вигнало житомирське "Полісся" за його виступи у чемпіонаті ЛНР, виступив із заявою перед уболівальниками.

Лобов розповів свою версію обставин, що склалися на окупованій Луганщині. Можливості відразу покинути окуповану територію ні в сім'ї, ні тим більше у нього самого, зауважив Олексій, взагалі не було. Заяву футболіст зробив у інтерв'ю YouTube-каналу "ТаТоТаке".

Дивіться також: Клуб Першої ліги підписав гравця, який виступав у "чемпіонаті ЛНР": реакція ультрас

"Можливості відразу покинути територію у моїй сім'ї і мене не було. Я продовжував грати в алчевській "Сталі". Через півроку команду перейменували в ЦСКА НМ. Я продовжував там грати. В той момент і в тому віці я й подумати не міг, що все може так статися, що футбол настільки переплететься з політикою. Я просто продовжував займатися своєю улюбленою справою, не підозрюючи, що це може бути для когось образою", – сказав Олексій.

Лобов заявив, що не отримував паспорти Російської Федерації і псевдореспублік, і закликав не ставити всіх під одну гребінку:

Ми повинні перестати ділити людей на синіх і червоних, на лівих і правих, на бандерівців і ватників. Якщо ми хочемо миру і єднання, будь-яка держава починається з людини, а не навпаки. Я хочу грати тут і бути частиною України, прославляти на змаганнях честь цієї країни і робити так, щоб мільйони українців від Львова до Луганська, від Чернігова до Сімферополя пишалися своєю єдиною країною.

Скандал з Лобовим у "Поліссі"

Ультрас клубу вивчили біографію 23-річного футболіста і були фактично ошелешені своєю знахідкою. Як виявилося, Лобов виступав в чемпіонаті так званої "ЛНР".

Футболіст змінив чотири клуби на окупованій території: "Гірник" Ровеньки, Шахтар" Красний Луч, ЦСКА НМ Перевальський і "Далівець" Луганськ. Реакція фанатів не змусила себе довго чекати. Вони опублікували у фейсбуку гнівний пост, недвозначно натякнувши, що Лобову не місце в українському футболі.

Вже 1 вересня директор "Полісся" Володимир Загурський повідобив, що Олексій Лобов покинув клуб після протесту ультрас клубу. Перед підписанням Лобова клуб не знав про його кар'єру на окупованій території.