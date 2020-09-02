23-летний защитник Алексей Лобов прекратил сотрудничество с житомирским "Полесьем" после того, как стало известно, что в 2014-2016 годах он выступал в "чемпионате" пророссийской псевдореспублики на оккупированной Луганщине.

Директор "Полесья" Владимир Загурский в интервью телеканалу СК1 рассказал, что защитник Алексей Лобов покинул клуб после протеста ультрас клуба. Перед подписанием Лобова клуб не знал о его карьере на оккупированной территории.

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Лобов выступал последние 4 сезона за "Авангард". Мы его брали в команду на правах аренды, поэтому он не наш игрок. Сейчас он игрок "Колоса". Когда мы его брали, об этой истории не знали, потому что мы изучаем историю каждого игрока из открытых источников. Если открыть Википедию и другие украиноязычные сайты – этой информации не было.

"С 2014-го по 2017 год были пробелы. Поскольку он молодой парень, ему всего 23 года, мы этому не уделили нужного внимания", – сказал Загурский.

Почему возмутились ультрас "Полесье"

Ультрас клуба изучили биографию 23-летнего футболиста и были фактически ошарашены своей находкой. Как оказалось, Лобов выступал в чемпионате так называемой "ЛНР".

Футболист сменил четыре клуба на оккупированной территории: "Горняк" Ровеньки, "Шахтер" Красный Луч, ЦСКА НМ Перевальский и "Далевец" Луганск. Реакция фанатов не заставила себя долго ждать. Они опубликовали в фейсбуке гневный пост, недвусмысленно намекнув, что Лобову не место в украинском футболе.